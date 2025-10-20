Anlage? Daily Driver? Diese Youngtimer gehen steil

Volvo 850 T5 Kombi

Wer einen eckigen Volvo der alten Schule fahren möchte, ohne auf die Vorzüge eines modernen Autos zu verzichten, ist beim 850 richtig. 1991 kam die gehobene Mittelklasse auf den Markt und erfreute mit feiner Ausstattung und Sicherheitsfeatures wie Seitenaufprallschutz und Seitenairbags (ab 1994). 1993 folgte der geräumige Kombi. Das große Plus des 850 im Vergleich zu seinen Geschwistern der 200er- oder 700er-Serie: Beim ihm machen auch die Motoren Spaß. Der erste quer eingebaute Fünfzylinder war seinerzeit eine technische Innovation. Schon die Vierventil-Sauger machen Freude. Richtigen Druck entwickelt der Renn-Elch, wenn er mit einem Turbo bestückt ist. Dann liegen massig Drehmoment und bei T5 oder T5-R weit über 200 PS an.