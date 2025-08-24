SPÖ im Gleichgewicht | Optimistische Erwartung

SPÖ im Gleichgewicht. Erstmals als Vizekanzler steht heute Abend Andreas Babler in einem ORF-Sommergespräch Rede und Antwort – einmal mehr wird zu beobachten sein, wie ihm der Wechsel vom Oppositionellen zum Regierer gelungen ist. Was er – bisher jedenfalls – definitiv nicht geschafft hat, sind bessere Werte bei Umfragen zu erreichen. Anhaltend belegt die SPÖ nur Platz 3. Dennoch scheint der umstrittene Ex-Bürgermeister von Traiskirchen entgegen aller Prognosen, er würde den Wahl-Misserfolg vom September 2024 nicht lange überstehen, fest im Sattel zu sitzen. Der größte Erfolg Bablers sei bisher, schreibt heute „Krone“-Innenpolitikerin Petja Mladenova in einer Analyse, „eine Regierungsmannschaft aufzustellen, mit der alle in der Partei gut leben können. Sie mag zwar unglamourös sein, aber bisher hat keiner nennenswerte Fehler gemacht“. Im Moment scheint die SPÖ einigermaßen im Gleichgewicht. Doch das kann sich, wie in den letzten Jahren mehrfach zu erleben war, ganz rasch ändern und sich über Nacht zu einem Abwärtsstrudel auswachsen.
Optimistische Erwartung. Die Wahrnehmung der ÖVP-SPÖ-Neos-Regierung – sie hat sich in ihrem ersten Sommer nicht wirklich verbessert. „Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende“ hatte ich gestern in der „Kronen Zeitung“, auf krone.at und im Newsletter geschrieben. Und damit einen Schwall an Reaktionen ausgelöst. „Süß mit bitterem Nachgeschmack“ schreibt ein Poster, doch viele wollen gar nie ein „süße Phase“ gesehen haben. Wobei: Bezogen hatte sich die Formulierung auf die anfangs geläufige Bezeichnung „Zuckerlkoalition“ für Türkis-Rot-Pink. Der Tenor der allermeisten Wortmeldungen: höchst kritisch gegenüber dieser Regierung. Ein „Krone“-Leser hat eine gewisse Hoffnung zu all den Kommentaren auf krone.at – dass dadurch in den Parteizentralen die Sommerpause um Wochen früher zu Ende gehen müsste. Das könnte eine zu optimistische Erwartung sein…
