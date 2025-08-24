SPÖ im Gleichgewicht | Optimistische Erwartung

SPÖ im Gleichgewicht. Erstmals als Vizekanzler steht heute Abend Andreas Babler in einem ORF-Sommergespräch Rede und Antwort – einmal mehr wird zu beobachten sein, wie ihm der Wechsel vom Oppositionellen zum Regierer gelungen ist. Was er – bisher jedenfalls – definitiv nicht geschafft hat, sind bessere Werte bei Umfragen zu erreichen. Anhaltend belegt die SPÖ nur Platz 3. Dennoch scheint der umstrittene Ex-Bürgermeister von Traiskirchen entgegen aller Prognosen, er würde den Wahl-Misserfolg vom September 2024 nicht lange überstehen, fest im Sattel zu sitzen. Der größte Erfolg Bablers sei bisher, schreibt heute „Krone“-Innenpolitikerin Petja Mladenova in einer Analyse, „eine Regierungsmannschaft aufzustellen, mit der alle in der Partei gut leben können. Sie mag zwar unglamourös sein, aber bisher hat keiner nennenswerte Fehler gemacht“. Im Moment scheint die SPÖ einigermaßen im Gleichgewicht. Doch das kann sich, wie in den letzten Jahren mehrfach zu erleben war, ganz rasch ändern und sich über Nacht zu einem Abwärtsstrudel auswachsen.