Jennifer Lynn gewann „The Voice of Germany“

Lynn überzeugt Publikum mit Klavierballade

Die routinierte Balladenkönigin, die sich häufig selbst am Klavier begleitete, arbeitete früher als professionelle Sängerin in den Niederlanden. Als sie dort ihren späteren Ehemann kennenlernte, zog sie in dessen Heimat Regensburg, bekam zwei Kinder und legte ihre Karriere vorerst auf Eis.