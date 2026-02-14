Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Bacon (sechs Jahrer) ist ein menschenfreundliche rund hundeverträglicher Rüde. Er kennt die Grundkommandos, am Alleinebleiben muss jedoch noch gearbeitet werden. Wichtig: Bitte ausreichend Zeit einplanen oder einen Hundesitter als Backup haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lari (neun Jahre) ist ein sanfter, blinder Mischling. Er bewegt sich achtsam, sucht keinen Hundekontakt und benötigt bei Menschen etwas Zeit. Für ihn wird ein ruhiges, barrierefreies Zuhause mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Wuff (zwölf Jahre) ist ein ausgeglichener Siberian Husky mit einem sanften Wesen. Er begegnet Menschen und Artgenossen freundlich und genießt trotz seines Alters gemütliche Spaziergänge. Für den lieben Senior wird ein ruhiger Platz gesucht, in dem er seinen Lebensabend entspannt verbringen darf. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Rottweiler-Hündin Kira (acht Jahre) ist gutmütig und menschenfreundlich, mit Artgenossen nicht gut verträglich. Die liebe Fellnase wünscht sich einen Einzelplatz bei erfahrenen, kinderlosen Hundehaltern. 0677/640 535 71
Die sensible Avani (sieben Jahre) wünscht sich einen kuscheligen Platz bei aktiven Haltern. Sie braucht klare, souveräne Führung. Mit der richtigen Begleitung ist die Hündin eine treue und verschmuste Begleiterin. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Rookie (vier Jahre) ist ein schüchterner, aber liebenswerter Rüde, der die Welt erst noch kennenlernen muss. Mit Geduld, Ruhe und einem sicheren Zuhause kann er Vertrauen aufbauen und sich zu einem treuen Begleiter entwickeln. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Mehrere weiße Farbmäuse kamen trächtig ins TierQuarTier Wien und zogen ihren Nachwuchs auf. Nun suchen die vielen neugierigen Jungtiere ein spannendes Zuhause mit geräumigem Gehege und liebevollen Menschen. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
W asabi und Spicey (zwei Jahre) sind sehr aufgeweckte und verschmuste Kater. Die hübschen Samtpfoten warten auf einen gemeinsamen Lebensplatz mit der Möglichkeit zum gesicherten Freigang. Katzenfreunde melden sich bitte unter 0664/837 77 54.
Aufgrund geänderter Lebensumstände müssen Nyxi und Luzi (acht Jahre) schweren Herzen abgegeben werden. Für die beiden lieben Samtpfoten wird ein kuscheliges Für-immer-Zuhause gesucht. 0676/633 74 50
Kira (zwei Jahre) benötigt anfangs eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Mit anderen Hunden ist die Hündin gut verträglich. Wenn die Fellnase gestresst ist, neigt sie zum Schnappen. Für den Wirbelwind wird ein kinderloses Zuhause am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Damon (vier Jahre) ist ein freundlicher Rüde, der sich mit Hunden nach Sympathie versteht. Wegen seiner Sehbehinderung benötigt er ein ruhiges Umfeld, da ihn Reize schnell überfordern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Simba (neun Jahre) braucht aufgrund negativer Erfahrungen bei Menschen eine behutsame Kennenlernphase. Mit Artgenossen ist er gut verträglich, an der Leine ist er noch unsicher. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sarabi (sechs Jahre) ist eine temperamentvolle Mischlingshündin mit viel Herz und Energie. Sie liebt es, gefordert zu werden und zeigt dabei, wie viel Freude ihr gemeinsames Arbeiten macht. Mit klarer Führung, festen Regeln und einem aktiven Alltag fühlt sie sich sicher und kann ihr ganzes Potenzial entfalten. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Klothilde (zwei Jahre) wurde allein gefunden und hat im TierQuarTier Nobby kennengelernt. Die unzertrennlichen Kaninchen suchen nun gemeinsam ein liebevolles, artgerechtes Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Ronjo (sechs Jahre) ist ein aufgeschlossener, energiegeladener Rüde, der Beschäftigung liebt. Gesucht werden sportliche Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Der fünfjährige Kater Professor Stephan ist bereit sein Köfferchen zu packen und ein neues Kapitel voller Liebe und Geborgenheit zu beginnen. Er wartet auf Menschen, die seine sanfte und verschmuste Art zu schätzen wissen und ihm ein kinderloses, ruhiges Zuhause mit gesichertem Freigang schenken. Einfühlsame Katzenfreunde melden sich bitte unter 0660/348 98 63.
Rony (zwei Jahre) – charmant, liebenswert und aktiv. Mit Artgenossen ist der aufgeweckte Rüde nach Sympathie verträglich. Gesucht wird ein Lebensplatz bei aktiven, erfahrenen Hundehaltern. 0664/540 32 81
Bella (acht Jahre) ist menschenfreundlich, mit Artgenossen kommt sie jedoch nicht gut zurecht. Bei Hundebegegnungen benötigt sie Geduld, Ruhe und ein liebevolles Training. Aufgrund ihrer sensiblen Haut erhält die Hündin aktuell Pferd als Proteinquelle. Ein Mamatumor wird im Mai entfernt – dabei wird sie auch kastriert. Für die liebe Fellnase wird ein ruhiges Zuhause bei verständnisvollen, trainingsbereiten Menschen gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lavana (fünf Jahre) ist nach einer kurzen Kennenlernphase freundlich und zugänglich. Ihr Leben begann unter schwierigen Umständen in einem Keller. Für die unsichere Hündin wird ein liebevolles, ruhiges Zuhause, in dem sie ankommen darf, gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Aslan (vier Jahre) zeigt sich menschenfreundlich und gut verträglich mit Artgenossen. Der lebhafte Rüde benötigt jedoch ein Zuhause bei Menschen, die seine Körpersprache lesen können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Raffaelo (zehn Wochen) wartet darauf, die Welt zu entdecken. Die aufgeweckte Fellnase ist verspielt, neugierig und voller Lebensfreude. Interessierte und verantwortungsvolle Hundehalter melden sich unter 0676/330 92 42.
Kaninchenbub Blackbeard (fünf Monate) wurde herzlos in einem Müllraum ausgesetzt. Trotz dieses Schreckes ist er auffallend zutraulich und verschmust. Blackbeard wünscht sich ein gemütliches Zuhause mit passenden Artgenossen. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Boss (vier Jahre) ist ein sportlicher Siberian Husky-Mischling voller Energie. Der Rüde liebt die Bewegung in der Natur. Gesucht werden aktive, erfahrene Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Erwin (sechs Jahre) ist ein kluger, aktiver Rüde mit jeder Menge Persönlichkeit. Trotz gesundheitlicher Besonderheiten lässt er sich die Lust an Bewegung und gemeinsamen Abenteuern nicht nehmen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Aus allergiebedingten Gründen sind die eng verbundenen Samtpfoten Diva (zwei Jahre) und Lilly (vier Jahre) auf der Suche nach einem neuen, liebevollen Lebensplatz. Katzenfreunde melden sich bitte unter 0681/107 053 69.
Schweren Herzens suchen Khaleesi (fünf Jahre) und Ragnar (drei Jahre) aufgrund geänderter Lebensumstände einen neuen Lebensplatz. Beide verbringen rassetypisch am liebsten viel Zeit draußen. Gesucht werden erfahrene Hundehalter mit Garten. 0690/100 295 55
Erwin (vierzehn Jahre) sucht Menschen mit Herz und Geduld. Aufgrund seiner Vorgeschichte als misshandelter Hofhund benötigt er eine ruhige Kennenlernphase. Er ist stubenrein, geht brav an der Leine, fährt gerne mit dem Auto mit und liebt ausgedehnte Spaziergänge. Feste Abläufe und Rituale sind für ihn im neuen Zuhause besonders wichtig. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Floky (vier Jahre) braucht seine Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Ein Leben an der Seite eines souveränen Zweithundes, an dem er sich orientieren kann, wäre für ihn optimal. Ein kinderloses Zuhause mit ausbruchsicherem Garten wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 0699/166 040 74 oder hundevergabe@tierschutz-austria.at
Cindy (siebzehn Jahre) war völlig verwahrlost. Menschen gegenüber ist sie noch distanziert, ruhige, unaufdringliche Hunde akzeptiert sie. Gesucht wird ein kuscheliger Gnadenplatz bei geduldigen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sehnsüchtig wartet Bella (fünf Jahre) auf Menschen, die mit ihrer anfänglichen Schüchternheit umgehen können und ihr ein Zuhause am Stadtrand oder Land schenken. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Shivas (zwei Jahre) ist ein aktiver Rüde mit viel Potenzial. Trotz schlechter Erfahrungen zeigt er sich freundlich und aufgeschlossen. Gesucht werden erfahrene Halter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Remo (neun Jahre) ist ein selbstbewusster, lebensfroher Rüde mit ausgeprägtem Terrier-Charakter. Er wünscht sich aktive Menschen mit Geduld, die seinen Dickkopf akzeptieren und ihm Sicherheit vermitteln. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Wüstenrennmäuse sind lustige, sehr intelligente, dämmerungs- und nachtaktiv Tiere. Derzeit warten einige Gerbils im TierQuarTier Wien auf ein geräumiges, artgerechtes Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Shetlandpony Grelly wünscht sich einen liebevollen Gnadenplatz. Die ruhige, genügsame Stute versteht sich gut mit Artgenossen. Sie erhält Schmerzmittel zur Unterstützung ihrer Gelenke, zudem wurde bei ihr das Cushing-Syndrom diagnostiziert. Ein ruhiges Zuhause wäre ihr größtes Glück. Interessenten melden sich unter 0699/166 040 74.
Marley – etwa sieben Jahre alt – ist ein besonders verschmuster und anhänglicher Kater, der am liebsten den ganzen Tag mit seinen Menschen kuschelt. Obwohl er ein Bein verloren hat, springt und klettert er gerne herum. Aufgrund seiner Erkrankung benötigt er Spezialfutter und Medikamente. Ein Zuhause – vorzugsweise mit gesichertem Freigang – wird für den liebesbedürftigen Schnurrer gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 0660/444 77 37.
Ein Zusammenleben mit Männern bzw. zwei Personen im selben Haushalt fällt Teddy (neun Jahre) äußerst schwer, weshalb für den spazierfreudigen Rüden ein Zuhause bei einer alleinstehenden Frau gesucht wird. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Klausi (zwei Jahre) ist noch unsicher, da er in seinem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt hat. Er zeigt sich freundlich, benötigt jedoch vorab eine gewisse Kennenlernphase. Der große Rüde verteidigt Futter sowie sonstige Objekte seines Interesses und braucht daher Besitzer, die Erfahrung im Umgang und Haltung von Herdenschutzhunden haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sobald Willy (vier Jahre) Vertrauen gefasst hat, entwickelt er sich zu einem richtigen Kuschelbären. Auch mit Artgenossen verträgt er sich gut und geht brav an der Leine. Für den lieben Rüden wird ein Zuhause am Land mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Balu (drei Jahre) – ein fröhlicher, sehr groß gewachsener Schäfermischling mit viel Energie und einem charmanten Hang zur Tollpatschigkeit. Die aufgeweckte Fellnase wünscht sich erfahrene Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Eva (zwölf Jahre) ist eine freundliche Staffordshire-Hündin, die trotz schlechter Erfahrungen ihr sanftes Wesen bewahrt hat. Sie liebt ruhige Spaziergänge und lässt sich mit Leckerlis gut für sich gewinnen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Der hübsche Kaninchenbub Klecksi (sieben Monate) wurde alleine auf der Straße zurückgelassen. Er ist sehr sozial und wünscht sich ein liebevolles, artgerechtes Zuhause mit passenden Artgenossen. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Shadow (neun Jahre) benötigt bei Menschen anfangs eine kurze Kennenlernphase, um Vertrauen zu fassen. Er ist hundefreundlich, kennt die Grundkommandos und geht gut an der Leine. Da er ungern alleine ist, sucht die Fellnase ein Zuhause, in dem er kaum alleine bleiben muss. Gewünscht ist ein kinderloses Zuhause in ruhiger, Lage. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Schurli (sechs Jahre) ist menschenfreundlich, Artgenossen und Katzen mag er nicht, Kinder sollten standfest sein. Für das Kraftpaket wird ein ruhiges Für-immer-Zuhause mit Garten bei geduldigen Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben, gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Fienchen (sieben Jahre) ist Menschen sehr zugetan, vor dem Alleinbleiben hat sie jedoch Angst. Sie braucht jemanden, der rund um die Uhr für sie da ist und ihr ein Zuhause außerhalb der Stadt schenkt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Asena (zwei Jahre) ist eine freundliche, bewegungsfreudige Kangal-Hündin mit rassetypischer Eigenständigkeit. Sie braucht erfahrene Halter, die ihr ein Zuhause mit engem Familienanschluss und Garten schenken und für Sicherheit, Struktur und Beschäftigung sorgen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Eine aktive, lernfreudige American Staffordshire Terrier-Mischlingshündin, die noch viel entdecken und verstehen möchte, das ist Strela (drei Jahre). Sie wartet auf erfahrene Hundehalter, die ihr ein strukturiertes Zuhause mit klarer Führung, Geduld und ausreichend Auslastung bieten können. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Meerschweinchen Ringlotti (sechs Monate) wurde gemeinsam mit fünf Kaninchen – schutzlos umherlaufend – in einem Park gefunden. Offensichtlich wurden die armen Geschöpfe ausgesetzt. Sie warten nun im TierQuarTier Wien auf ein tolles neues Zuhause. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Brenda (sieben Monate) hat bisher nicht viel kennengelernt. Die aufgeweckte Hündin liebt es über die Wiesen zu toben. Gesucht wird eine aktive Familie, die noch viele Abenteuer mit ihr erleben möchte. 0699/112 873 94
Lasko (zwei Jahre) ist ein lebhafter Wirbelwind, der voller Energie steckt und motiviert ist, Neues zu lernen. Zu Beginn zeigt sich der freundliche Rüde Fremden gegenüber ein wenig zurückhaltend, doch mit dem richtigen Leckerli ist das Eis schnell gebrochen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Grundsätzlich ist Hündin Mavis (sieben Jahre) freundlich. Allerdings benötigt die zurückhaltende Fellnase beim Kennenlernen von Fremden etwas Zeit, um sich in ihrem Tempo annähern zu können. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Sir Henry (zwei Jahre) und Sabinerle (vier Jahre) haben sich im TierQuarTier Wien kennengelernt – und seitdem hoppeln sie nur noch gemeinsam durchs Leben. Die zutraulichen Kaninchen wünschen sich ein artgerechtes Zuhause, in dem sie zusammen bleiben dürfen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Misha (elf Jahre) ist sehr menschenfreundlich und anhänglich. Der liebe Rüde ist taub, sieht nur eingeschränkt auf einem Auge und erhält Medikamente. Mit ruhigen Hunden ist er gut verträglich. Gesucht wird ein liebevolles Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bambo (acht Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Er geht gut an der Leine, kann allein bleiben. Er bevorzugt ein Zuhause, in dem seine Ruhephasen respektiert werden. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Medo (zehn Jahre) ist rassetypisch reserviert und benötigt eine Kennenlernphase. Kinder sind möglich, wenn sie respektvoll sind. Die Hündin kennt Grundkommandos und kann allein bleiben. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Yoshi (zehn Jahre) kennt die Grundkommandos, fährt gerne im Auto mit und ist leinenführig. Gesucht werden Halter, die am Stadtrand leben und viel Zeit für den unsicheren Rüden haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Amon (sechs Jahre) – ein anhängliches Sensibelchen, das vor zeitweiligem Alleine bleiben noch Angst hat. Der liebe Rüde wartet auf geduldige Menschen mit Hundeerfahrung, die ruhig mit ihm umgehen, ihm Sicherheit vermitteln und viel Zeit für ihn haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.