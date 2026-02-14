Fidels Traum

Das kommunistische Kuba hat schon viele Krisen durchgestanden. Vor allem seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die die Insel in der Karibik stets unterstützt und in ihr einen Vorposten nahe der Küste der USA gesehen hat. Auf der fruchtbaren und karibisch warmen Insel fühlte der Kommunismus sich auch emotional weniger kalt an als in Moskau oder Nowosibirsk.
Diese karibischen Umstände, das vergleichsweise gute Gesundheits- und Bildungssystem sowie das Charisma von Fidel Castro und seinem wichtigsten „Helden“ Che Guevara sind wohl auch die wichtigsten Gründe, warum erhebliche Teile der Bevölkerung die kubanische Form des Kommunismus durchaus gutgeheißen haben. Bis heute.
Außerdem eint die Hassliebe zum Erzfeind USA, die das Land mit Sanktionen überzogen haben, aber gleichzeitig für einen erheblichen Teil der Touristen in Kuba verantwortlich sind.
So schlimm wie derzeit war es aber noch nie. Zur Wirtschaftskrise kommt das von US-Präsident Trump verhängte Erdöl-Embargo. Tankstellen haben kaum mehr Benzin, die Air Canada, die für Kuba wichtigste Fluglinie, hat ihre Flüge eingestellt, weil es kein Kerosin mehr gibt, und in der Nacht versinken weite Teile der Insel in Finsternis, weil auch die Stromerzeugung weitgehend auf Sprit angewiesen ist.
Kuba scheint tatsächlich am Abgrund zu stehen.
Ein Mann in Havanna hat zu mir einmal gesagt: „Fidel hatte einen Traum. Einen schönen Traum. Aber er hat nicht funktioniert. Leider.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.