Fidels Traum

So schlimm wie derzeit war es aber noch nie. Zur Wirtschaftskrise kommt das von US-Präsident Trump verhängte Erdöl-Embargo. Tankstellen haben kaum mehr Benzin, die Air Canada, die für Kuba wichtigste Fluglinie, hat ihre Flüge eingestellt, weil es kein Kerosin mehr gibt, und in der Nacht versinken weite Teile der Insel in Finsternis, weil auch die Stromerzeugung weitgehend auf Sprit angewiesen ist.