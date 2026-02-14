Tausende Euro für leeres „Love Coach“-Gefasel

Doch genau hier liegt der Knackpunkt: „Rechtlich sind solche Verträge oft nicht wasserdicht“, betont ein Innsbrucker Rechtsanwalt, der für seinen Mandanten darum kämpfen will, den Vertrag für ungültig erklären zu lassen. „Bei telefonisch angebahnten Dienstleistungsverträgen braucht es eine schriftliche Doppelbestätigung. Außerdem gilt grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht – selbst dann, wenn Betroffene im Eifer des Gefechts einen Verzicht angeklickt haben.“