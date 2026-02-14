Der ewige ÖSV-Pechvogel wagt den nächsten Anlauf

Was die Hoffnung nährt, dass „Brendi“ heute Frieden mit Olympia schließt. Auf einem Hang, auf dem er bereits zweimal auf dem Podest war. Allerdings bei FIS-Rennen vor 15 Jahren, jeweils im Slalom. „Oben geht es steil weg, dann ist es eher mittelsteiles Gelände, wo man immer auf Zug bleiben muss“, so der Salzburger, seit Donnerstag in Bormio. Zuletzt hatte er in der Heimat trainiert, „mit vielen guten Tagen“ den schwachen Jänner abgehakt. „Beim Aus in Adelboden weiß ich genau, was ich falsch gemacht habe. Und in Schladming bin ich mit dem Eis nicht zurechtgekommen – aber so eisig wird es da runter sicher nicht“, so „Brendi“.