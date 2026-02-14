Kirche an der Rax verkauft, Käufer noch geheim

Jetzt ist es gewiss: Die Kirche in Hirschwang an der Rax (NÖ) ist verkauft. Wer den Zuschlag erhalten hat und zu welchem Preis – das wird noch geheim gehalten.
Vonseiten der Erzdiözese Wien heißt es dazu: „Nach Absprache mit dem Käufer bitten wir um Verständnis, dass dieser noch abwarten möchte, bis er im Grundbuch steht.“ Das werde voraussichtlich Anfang März der Fall sein.
Neuer Besitzer kommt nicht aus unmittelbarer Region
Und auch Reichenaus Bürgermeister Johann Döller weiß noch nichts Genaues. „Ich weiß nur, wer den Zuschlag nicht bekommen hat“, so Döller. Denn von den drei Bewerbern aus der Region selbst haben seines Wissens alle eine Absage erhalten.
Die fast 70 Jahre alte Kirche wurde verkauft, weil kaum noch „Schäfchen“ in das kleine Gotteshaus kamen. Vonseiten der Diözese Wien wünschte man sich eine Weiternutzung als Kirche oder auch eine karitative oder kulturelle Verwendung.
