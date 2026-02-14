Megasprung! Bei ÖSV-Adler machte es „klick“

„Das war eine Bombe“, grinste der 27-Jährige. „Danach wollte ich die Zeit zur Erholung nutzen.“ Nach der Nullnummer der rot-weiß-roten Flug-Armada auf der Normalschanze soll auf dem großen Olympiabakken unbedingt was Zählbares rausschauen. „Es war ein sehr gelungener Start, genau das war der Plan“, scheint es bei Hörl „klick“ gemacht zu haben. Schon im Mixedbewerb, wo es nicht für Edelmetall gereicht hatte, bewies er einen klaren Aufwärtstrend. Den konnte er nun fortsetzen. „Auf der Kleinen ist was Cooles passiert, das hat jetzt zu greifen begonnen“, freute sich der Pongauer, der als Mitgrund den Zitterbalken nannte.