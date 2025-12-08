Warum Haydn endlich in Frieden ruhen durfte

Der Weg zu dieser „letzten Ruhe“ war alles andere als geradlinig. Nach Haydns Tod 1809 in Wien wurde sein Schädel entwendet – im Namen der damals populären Schädelforschung. Während der Körper 1820 auf Wunsch der Familie Esterházy nach Eisenstadt überführt und in der Bergkirche beigesetzt wurde, gelangte der Kopf in verschiedene Privatsammlungen.