Vom Urlaubstraum zur neuen Gastro-Oase der Stadt

In Oberpullendorf im Burgenland weht frischer Wind durch die Gastro-Szene: Mit dem neuen „Seitngassl“ erweitert die Familie Perkovits ihr kulinarisches Revier in der Nachbarschaft des etablierten „Habe D’ere“. Ein Grundstück direkt neben dem bestehenden Restaurant war frei geworden. „Da wussten wir sofort: Jetzt oder nie“, schildert Gründerin Miriam Perkovits.
In wenigen Tagen war es fix. Während andere am Strand entspannt hatten, traf die Gastronomenfamilie unter dem Sonnenschirm eine große Entscheidung, die Oberpullendorfs Lokalszene neue Impulse verleiht. „Alles ging ganz schnell und wurde im Sommerurlaub entschieden“, betont Perkovits.
Große Eröffnung
Kaum zurück von der effektiven Auszeit begann die Planung – und kurz darauf folgte die Umsetzung. Als die Bauarbeiten bereits auf Hochtouren liefen, wurde in der Stadt eifrig spekuliert, was auf der Hauptstraße entstehen könnte. Das Rätselraten hat ein Ende: Diese Woche wurde die Eröffnung feierlich zelebriert.
Regionalität im Mittelpunkt
„Klassisch, zeitlos und elegant“, lautet das Konzept, dem das neue Restaurant klar folgt. „Kulinarisch legen wir großen Wert auf Regionalität. Architektonisch haben wir uns an den traditionellen Landhausstil orientiert, atmosphärisch waren uns warme und helle Farben wichtig“, erklärt die Besitzerin. Jedes Detail im „Seitngassl“ trägt die Handschrift der Familie und die der Architekten von Conform.
Der Veranstaltungssaal soll den Bedarf an einen würdigen Rahmen für große Feste wie Hochzeiten, Firmungen und Firmenfeiern erfüllen. Unter der Woche schließt ein Mittagsbuffet die Versorgungslücke für Arbeiter und Angestellte aus der Umgebung. „Sehr gelungen!“ Die ersten Gäste wie Rainer Horvath aus Lockenhaus sind von der kulinarischen Adresse begeistert: „Das ,Seitngassl’ ist geschmackvoll, modern eingerichtet, und doch bodenständig. Die Auswahl an Gerichten macht Appetit auf mehr.“
