Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Seitngassl“

Vom Urlaubstraum zur neuen Gastro-Oase der Stadt

Burgenland
08.12.2025 11:00
„Klassisch, zeitlos und elegant“ – so das Konzept des Lokales
„Klassisch, zeitlos und elegant“ – so das Konzept des Lokales(Bild: Familie Perkovits/Laura Jagoschütz)

In Oberpullendorf im Burgenland weht frischer Wind durch die Gastro-Szene: Mit dem neuen „Seitngassl“ erweitert die Familie Perkovits ihr kulinarisches Revier in der Nachbarschaft des etablierten „Habe D’ere“. Ein Grundstück direkt neben dem bestehenden Restaurant war frei geworden. „Da wussten wir sofort: Jetzt oder nie“, schildert Gründerin Miriam Perkovits.

0 Kommentare

In wenigen Tagen war es fix. Während andere am Strand entspannt hatten, traf die Gastronomenfamilie unter dem Sonnenschirm eine große Entscheidung, die Oberpullendorfs Lokalszene neue Impulse verleiht. „Alles ging ganz schnell und wurde im Sommerurlaub entschieden“, betont Perkovits.

Große Eröffnung
Kaum zurück von der effektiven Auszeit begann die Planung – und kurz darauf folgte die Umsetzung. Als die Bauarbeiten bereits auf Hochtouren liefen, wurde in der Stadt eifrig spekuliert, was auf der Hauptstraße entstehen könnte. Das Rätselraten hat ein Ende: Diese Woche wurde die Eröffnung feierlich zelebriert.

Familie Perkovits vor ihrem Lokal „Seitngassl“
Familie Perkovits vor ihrem Lokal „Seitngassl“(Bild: Familie Perkovits/Laura Jagoschütz)

Regionalität im Mittelpunkt
„Klassisch, zeitlos und elegant“, lautet das Konzept, dem das neue Restaurant klar folgt. „Kulinarisch legen wir großen Wert auf Regionalität. Architektonisch haben wir uns an den traditionellen Landhausstil orientiert, atmosphärisch waren uns warme und helle Farben wichtig“, erklärt die Besitzerin. Jedes Detail im „Seitngassl“ trägt die Handschrift der Familie und die der Architekten von Conform.

Der Veranstaltungssaal soll den Bedarf an einen würdigen Rahmen für große Feste wie Hochzeiten, Firmungen und Firmenfeiern erfüllen. Unter der Woche schließt ein Mittagsbuffet die Versorgungslücke für Arbeiter und Angestellte aus der Umgebung. „Sehr gelungen!“ Die ersten Gäste wie Rainer Horvath aus Lockenhaus sind von der kulinarischen Adresse begeistert: „Das ,Seitngassl’ ist geschmackvoll, modern eingerichtet, und doch bodenständig. Die Auswahl an Gerichten macht Appetit auf mehr.“

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 10°
Symbol Regen
Güssing
2° / 8°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
2° / 11°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
5° / 7°
Symbol Regen
Oberpullendorf
2° / 9°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
141.527 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
135.628 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
114.805 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Mehr Burgenland
Lange Verhandlungen
Warum Haydn endlich in Frieden ruhen durfte
Rückschau und Ausblick
Csello-Mühle: Eigentümer ziehen Jahresbilanz
Vier Geehrte
Burgenlands höchste Auszeichnung für Doskozil-Arzt
Krone Plus Logo
Wegschick-Medizin
Wenn Ärzte ihre Patienten „psychisch krank“ machen
Pflegeberufe
Leichterer Zugang zur Schwerarbeitspension
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf