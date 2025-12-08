Winterbegehungen: Nach Einsatz warnt Bergrettung

Zu dem Alpinunfall kam es, als die 27-jährige Deutsche als Teil einer vierköpfigen Gruppe vom Kopftörl im Kaisergebirge abstieg. Dabei rutschte sie aus, schaffte es aber, sich am Stahlseil festzuhalten, und verletzte sich dabei an der Schulter. Daraufhin verständigten ihre Begleiter die Einsatzkräfte, ein Hubschrauber und die Bergrettung Scheffau/Söllandl rückten aus. Die Frau konnte schließlich mittels Tau geborgen werden. Ihre drei Begleiter konnten selbst absteigen.