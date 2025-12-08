Winterbegehungen: Nach Einsatz warnt Bergrettung

Gerade noch rechtzeitig konnte sich eine Alpinistin (27) am Wochenende in Ellmau davor bewahren, am winterlichen Wilden Kaiser in die Tiefe zu stürzen. Weil sich die Frau dabei eine Schulterverletzung zuzog, mussten allerdings Hubschrauber und Bergrettung ausrücken. Die Gruppe, in der sie unterwegs war, hatte sich zuvor den harten Bedingungen am Kopftörlgrat beugen müssen. Die Bergrettung mahnt zu Umsicht.
Zu dem Alpinunfall kam es, als die 27-jährige Deutsche als Teil einer vierköpfigen Gruppe vom Kopftörl im Kaisergebirge abstieg. Dabei rutschte sie aus, schaffte es aber, sich am Stahlseil festzuhalten, und verletzte sich dabei an der Schulter. Daraufhin verständigten ihre Begleiter die Einsatzkräfte, ein Hubschrauber und die Bergrettung Scheffau/Söllandl rückten aus. Die Frau konnte schließlich mittels Tau geborgen werden. Ihre drei Begleiter konnten selbst absteigen.
Nach Biwak war Überschreitung geplant
Der Plan der vierköpfigen Gruppe aus Bayern war eigentlich eine Winterüberschreitung des Kopftörlgrats im Wilden Kaiser gewesen. Zwei Männer hatten dafür bereits eine Nacht am Kopftörl (2058 Meter) biwakiert, zwei Frauen stiegen dann am Morgen zu ihnen auf, woraufhin sie die Tour gemeinsam fortsetzten.
Doch wegen erheblicher Schneemengen und schwieriger Bedingung erreichte die Gruppe erst gegen 11 Uhr den dritten Turm und entschied sich – richtigerweise, wie die Bergrettung betont – für eine Umkehr bzw. den Abstieg, wo es dann zum Unfall kam.
Der Kopftörlgrat ist im Winter ein alpiner Ernstfall mit langen Zeiten, Lawinengefahr, Vereisung und extremen Bedingungen.
Die Bergrettung
Bergretter mahnen zur Vorsicht
Die Bergrettung nimmt den Einsatz zum Anlass, um auf die Gefahren des winterlichen Kopftörlgrats aufmerksam zu machen: Wegen langer Wege, Lawinengefahr, Vereisung und extremen Bedingungen erfordere eine Begehung höchste alpine Erfahrung und Ausrüstung sowie stabile Wetter- und Schneeverhältnisse.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.