Rückschlag für Raimanns Colts: Aus für Quarterback

Auf dem Weg in das Finale um die Super Bowl hatten sich die Chiefs in der vorigen Saison noch gegen die Texans durchgesetzt. Seit 2020 stand Kansas City fünfmal im Endspiel und holte die Trophäe dreimal. „Wir haben noch eine Chance, auch wenn es eine kleine Chance ist“, sagte Defensive Tackle Chris Jones. „Für uns ist die Tür noch offen.“ Die Denver Broncos, gegen die Kansas City noch spielen muss, verbuchten mit dem 24:17 bei den Las Vegas Raiders dagegen den zehnten Sieg nacheinander. Quarterback Bo Nix warf Pässe für 212 Yards und erzielte einen Touchdown selbst.