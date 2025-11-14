„Es hilft nicht, wenn der Islam das Feindbild ist“

„Es hilft uns nicht, dass der Islam ein Feindbild ist“

Angesprochen auf den Mitgliederschwund in der Katholischen Kirche (mehr als 4,5 Millionen Mitglieder) und den gleichzeitigen Zuwachs bei Muslimen (700.000 Mitglieder) findet er klare Worte: „Es hilft uns nicht weiter, dass der Islam als Ganzes ein Feindbild ist. Wir brauchen ein gutes Miteinander.“ Und weiter: „Wenn wir wollen, dass Österreich ein christliches Land bleibt, müssen wir etwas dazu beitragen. Ich kann nicht den Muslimen vorwerfen, dass sie ihren Glauben leben und dazu stehen.“