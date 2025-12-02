Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wow!

Rita Ora sorgt mit Mega-Dekolleté für Aufsehen

Star-Style
02.12.2025 09:45
Rita Ora ließ tief blicken und sorgte mit einem XXL-Ausschnitt für Aufsehen.
Rita Ora ließ tief blicken und sorgte mit einem XXL-Ausschnitt für Aufsehen.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Heiß, heißer, Rita Ora! Die Sängerin sorgte bei den Fashion Awards in der Royal Albert Hall in London mit ihrem Look für Aufsehen. Das lag vor allem am Dekolleté, das bis weit unter den Bauchnabel reichte ...

0 Kommentare

Bei den Fashion Awards in London sorgten nicht nur Sienna Miller und Ellie Goulding mit ihren Babybäuchen für ein Blitzlichtgewitter. Auch Rita Ora zog mit ihrem freizügigen Look alle Blicke auf sich.

Oben und unten tief ausgeschnitten
Denn die Sängerin schritt in einem silbergrauen Kleid über den roten Teppich, das nicht heißer sein hätte können.

Rita Ora zeigte ihre Bauchmuskeln und ließ ihren Busen blitzen.
Rita Ora zeigte ihre Bauchmuskeln und ließ ihren Busen blitzen.(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Das lag aber nicht nur daran, dass sich der dünne Stoff wie eine zweite Haut an die Kurven der 35-Jährigen schmiegte, sondern vor allem an dem Mega-Ausschnitt, der weit über den Bauchnabel der Sängerin hinaus reichte – Busenblitzer inklusive!

Gleichzeitig zeigte Ora dank eines extralangen Beinschlitzes auch untenrum jede Menge Haut. Türkise High Heels sorgten schließlich noch für einen Fashion-Hingucker. 

Denn Wow-Look kombinierte die Sängerin mit türkisen High Heels.
Denn Wow-Look kombinierte die Sängerin mit türkisen High Heels.(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Jede Menge Hingucker-Looks
Recht freizügig zeigte sich auch Sängerin FKA Twigs am nachtblauen Teppich in der Royal Albert Hall, während Sharon Stone in einem glitzernden Hosenanzug für Hollywood-Glamour sorgte.

Klicken Sie sich hier durch die Looks des Abends:

Ebenfalls top: Kylie Minogue in Weiß, Cate Blanchett in einem außergewöhnlichen schwarzen Dress, Lila Moss, die mit Federn für Aufsehen sorgte, und Lily Allen, die auf Seide und Spitze setzte.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
253.451 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
148.302 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
148.010 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Star-Style
Wow!
Rita Ora sorgt mit Mega-Dekolleté für Aufsehen
Mini-Royal im Luxus
Hier trägt Prinzessin Gabriella 1000-Euro-Poncho
Zeitloser Stil
Kate machte im recycelten Outfit eine tolle Figur
Ho-ho-hot!
Sexy Emily läutet in roten Dessous den Advent ein
Oben wow, unten auch!
Lena Gercke sorgt im Minikleid für Schnappatmung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf