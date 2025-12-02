Rita Ora sorgt mit Mega-Dekolleté für Aufsehen

Heiß, heißer, Rita Ora! Die Sängerin sorgte bei den Fashion Awards in der Royal Albert Hall in London mit ihrem Look für Aufsehen. Das lag vor allem am Dekolleté, das bis weit unter den Bauchnabel reichte ...
Bei den Fashion Awards in London sorgten nicht nur Sienna Miller und Ellie Goulding mit ihren Babybäuchen für ein Blitzlichtgewitter. Auch Rita Ora zog mit ihrem freizügigen Look alle Blicke auf sich.
Oben und unten tief ausgeschnitten
Denn die Sängerin schritt in einem silbergrauen Kleid über den roten Teppich, das nicht heißer sein hätte können.
Das lag aber nicht nur daran, dass sich der dünne Stoff wie eine zweite Haut an die Kurven der 35-Jährigen schmiegte, sondern vor allem an dem Mega-Ausschnitt, der weit über den Bauchnabel der Sängerin hinaus reichte – Busenblitzer inklusive!
Gleichzeitig zeigte Ora dank eines extralangen Beinschlitzes auch untenrum jede Menge Haut. Türkise High Heels sorgten schließlich noch für einen Fashion-Hingucker.
Jede Menge Hingucker-Looks
Recht freizügig zeigte sich auch Sängerin FKA Twigs am nachtblauen Teppich in der Royal Albert Hall, während Sharon Stone in einem glitzernden Hosenanzug für Hollywood-Glamour sorgte.
Klicken Sie sich hier durch die Looks des Abends:
Ebenfalls top: Kylie Minogue in Weiß, Cate Blanchett in einem außergewöhnlichen schwarzen Dress, Lila Moss, die mit Federn für Aufsehen sorgte, und Lily Allen, die auf Seide und Spitze setzte.
