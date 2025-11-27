Vorteilswelt
Ho-ho-hot!

Sexy Emily läutet in roten Dessous den Advent ein

Star-Style
27.11.2025 17:00
Bei diesen Bildern von Emily Ratajkowski wird den Fans warm ums Herz!
Bei diesen Bildern von Emily Ratajkowski wird den Fans warm ums Herz!(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/emrata)

Ho-ho-hot! Emily Ratajkowski läutet schon mal die Weihnachtszeit ein – in feurig roten Dessous! 

0 Kommentare

Die Farbe der Saison? Eindeutig Rot! Das weiß nicht nur der Weihnachtsmann, sondern auch Emily Ratajkowski, die auf Instagram kurz vor dem Start des Advents beweist, dass der weihnachtliche Farbton auch ziemlich sündig sein kann.

Kalte Nächte, heiße Stunden
Auf gleich drei Fotos, die das Model in seinen Instagram-Storys gepostet hat, posiert Ratajkowski nämlich in feurigen Spitzendessous, die wohl selbst in den kältesten Nächten für heiße Stunden sorgen dürften. 

Emily Ratajkowski sorgt in roten Dessous für eine heiße Weihnachtszeit.
Emily Ratajkowski sorgt in roten Dessous für eine heiße Weihnachtszeit.(Bild: instagram.com/emrata)
Das Model schlüpfte in sexy Spitze der Marke Lounge.
Das Model schlüpfte in sexy Spitze der Marke Lounge.(Bild: instagram.com/emrata)
Sexy Emily weiß, wie sie ihre Fans glücklich machen kann.
Sexy Emily weiß, wie sie ihre Fans glücklich machen kann.(Bild: instagram.com/emrata)

Die heiße Wäsche stammt übrigens von der Marke Lounge, für die die 34-Jährige seit einiger Zeit modelt. Und die Verführung in Rot und Spitze ist nicht der einzige heiße Style, in den sexy Emily gerne mal schlüpft.

Auch in bequemer Wäsche einfach hot!
So zeigte sie sich erst vor wenigen Tagen auf ihrem Insta-Profil in einem etwas sportlicheren, aber nicht minder aufregendem Set der Marke.

Egal ob verführerisch, oder doch bequemer: Die Fans sind so und so hin und weg von Emily Ratajkowski – und hoffen wohl auf baldigen Nachschub, der die Weihnachtszeit noch ein wenig mehr versüßt  ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
