Zeitloser Stil

Kate machte im recycelten Outfit eine tolle Figur

Royals
28.11.2025 08:52
Prinzessin Kate sorgte bei einem Termin in London in einem Look, den sie schon einmal getragen ...
Prinzessin Kate sorgte bei einem Termin in London in einem Look, den sie schon einmal getragen hatte, für Aufsehen.(Bild: AFP/GEOFF PUGH)

Die Prinzessin von Wales hat wieder mal gezeigt, dass guter Stil kein Ablaufdatum hat. Denn beim Termin am Donnerstagnachmittag schlüpfte Kate einfach mal in einen Look, den sie schon vor zwei Jahren getragen hatte.

Dass Prinzessin Kate ihre Looks gerne mehrfach trägt, hat ihr bei ihren Fans längst viele Pluspunkte eingebracht. Am Donnerstagnachmittag bewies die 43-Jährige nun erneut, dass sie den Titel „Recycling Queen“ nicht nur verdient hat, sondern auch perfekt umsetzt.

Kate ist „Recycling-Queen“!
Denn bei ihrem Besuch des Anna Freund Centers in London, wo ein neues Projekt des „The Royal Foundation Centre for Early Childhood“ startet, zeigte sich die schöne Ehefrau von Prinz William in einem schmal geschnittenen Kleid mit langen Ärmeln und Hahnentritt-Muster. 

Prinzessin Kate trug ein Kleid mit Hahnentritt-Muster von Emilia Wickstead sowie graue High ...
Prinzessin Kate trug ein Kleid mit Hahnentritt-Muster von Emilia Wickstead sowie graue High Heels von Boss.(Bild: AFP/GEOFF PUGH)
Der Look ist recycelt: Das elegante Dress trug Kate bereits vor zwei Jahren bei einem Auftritt ...
Der Look ist recycelt: Das elegante Dress trug Kate bereits vor zwei Jahren bei einem Auftritt in Boston.(Bild: AP/James Manning)

Echte Fans von Kates Style erkannten das Dress sofort: Bei dem schicken Kleid von Emilia Wickstead handelte es sich um ein Kleid, das Kate bereits 2022 während der USA-Reise des Thronfolgerpaares in Boston getragen hatte. 

Ihre mittlerweile etwas hellere Mähne trug Kate wie immer perfekt gestylt.
Ihre mittlerweile etwas hellere Mähne trug Kate wie immer perfekt gestylt.(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Damals ergänzte sie einen schmalen Gürtel, dieses Mal entschied sich Kate für eine breitere Variante. Aber so oder so: In dem Outfit macht Kate einfach immer eine tolle Figur!

Zu dem Hingucker-Kleid kombinierte Kate schließlich graue High Heels in Schlangenlederoptik von Boss sowie funkelnde Ohrringe mit Diamanten und einem Saphir. Ihre lange Mähne trug die Prinzessin von Wales wie immer top gestylt und in elegante Wellen gelegt.

Herzerwärmende Momente mit den Kleinsten
Bei dem Termin, bei dem Kate das neue Projekt, das darauf abzielt, die frühe soziale und emotionale Entwicklung von Kindern zu fördern, vorstellte, traf die Prinzessin von Wales auch auf einige Kinder, mit denen sie spielte und plauderte.

Prinzessin Kate stellte ihr neuestes Projekt auch auf Instagram vor – liebe Aufnahmen vom Termin in London inklusive!

Ein kleiner Zwerg war von der Dreifach-Mama schließlich so sehr angetan, dass er sie gar nicht mehr loslassen wollte, wie auch ein Video, das das Thronfolgerpaar auf Instagram veröffentlichte, zeigt. Für Kate ein Termin voller herzerwärmender Momente!

