Kate machte im recycelten Outfit eine tolle Figur

Die Prinzessin von Wales hat wieder mal gezeigt, dass guter Stil kein Ablaufdatum hat. Denn beim Termin am Donnerstagnachmittag schlüpfte Kate einfach mal in einen Look, den sie schon vor zwei Jahren getragen hatte.
Dass Prinzessin Kate ihre Looks gerne mehrfach trägt, hat ihr bei ihren Fans längst viele Pluspunkte eingebracht. Am Donnerstagnachmittag bewies die 43-Jährige nun erneut, dass sie den Titel „Recycling Queen“ nicht nur verdient hat, sondern auch perfekt umsetzt.
Kate ist „Recycling-Queen“!
Denn bei ihrem Besuch des Anna Freund Centers in London, wo ein neues Projekt des „The Royal Foundation Centre for Early Childhood“ startet, zeigte sich die schöne Ehefrau von Prinz William in einem schmal geschnittenen Kleid mit langen Ärmeln und Hahnentritt-Muster.
Echte Fans von Kates Style erkannten das Dress sofort: Bei dem schicken Kleid von Emilia Wickstead handelte es sich um ein Kleid, das Kate bereits 2022 während der USA-Reise des Thronfolgerpaares in Boston getragen hatte.
Damals ergänzte sie einen schmalen Gürtel, dieses Mal entschied sich Kate für eine breitere Variante. Aber so oder so: In dem Outfit macht Kate einfach immer eine tolle Figur!
Zu dem Hingucker-Kleid kombinierte Kate schließlich graue High Heels in Schlangenlederoptik von Boss sowie funkelnde Ohrringe mit Diamanten und einem Saphir. Ihre lange Mähne trug die Prinzessin von Wales wie immer top gestylt und in elegante Wellen gelegt.
Herzerwärmende Momente mit den Kleinsten
Bei dem Termin, bei dem Kate das neue Projekt, das darauf abzielt, die frühe soziale und emotionale Entwicklung von Kindern zu fördern, vorstellte, traf die Prinzessin von Wales auch auf einige Kinder, mit denen sie spielte und plauderte.
Prinzessin Kate stellte ihr neuestes Projekt auch auf Instagram vor – liebe Aufnahmen vom Termin in London inklusive!
Ein kleiner Zwerg war von der Dreifach-Mama schließlich so sehr angetan, dass er sie gar nicht mehr loslassen wollte, wie auch ein Video, das das Thronfolgerpaar auf Instagram veröffentlichte, zeigt. Für Kate ein Termin voller herzerwärmender Momente!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.