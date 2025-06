Diva Netrebko: „Da bin ich ganz einfach nur Anna!“

Anna Netrebko, Diva Nummer eins und Superstar der internationalen Opernszene, singt ab heute wieder in Wien. Bei den Salzburger Festspielen 2020 hatte sie in einer Gala getestet, ob die Lisa in Tschaikowskys Oper „Pique Dame“ „ihre Partie“ werden könnte. Am Samstag feiert sie an der Wiener Staatsoper in Vera Nemirovas Inszenierung von 2007 ihr Rollendebüt als leidenschaftlich, aber vergeblich liebende, zutiefst unglückliche Lisa, die zum Opfer der Spielsucht des jungen St. Petersburger Offiziers Hermann wird und in der Newa in den Freitod geht.