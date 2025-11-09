Horror-Crash mit 339 km/h: „Einfach schrecklich!“

Mit seinem Horror-Unfall hat Gabriel Bortoleto für bange Momente beim Formel-1-Sprint in Brasilien gesorgt. Bei einer Geschwindigkeit von 339 km/h krachte der Sauber-Pilot mit seinem Boliden in die Bande: „Man hat keine Kontrolle mehr, es ist einfach schrecklich!“
Kurz vor Schluss verlor Bortoleto plötzlich die Kontrolle über seinen Sauber-Rennwagen und prallte heftig in die Mauern am Streckenrand. Bortoleto blieb zum Glück unverletzt, bis zum Qualifying konnte sein Bolide aber nicht rechtzeitig repariert werden.
Hier der Unfall im Video:
Nur noch Passagier
Wie es zu dem wilden Unfall kam? „Ich habe wahrscheinlich etwas auf den nassen Stellen gebremst und schließlich ist das Auto komplett nach links in die Mauer gerutscht“, schildert der 21-jährige Brasilianer. „Danach war ich nur noch Passagier.“
Ein heftiger Crash – und das vor den Augen seiner Eltern und seiner Freundin. „Ich hatte sehr viel Glück“, weiß auch der Lokalmadator.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.