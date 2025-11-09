Erde am Siedepunkt, doch nur heiße Luft am Gipfel

Belém – schwül, staubig, am Rande des Amazonas und am Ende einer vierspurigen Autobahn mitten in diesen gewalzt. Hier beginnen in wenigen Stunden die konkreten Verhandlungen. Doch zehn Jahre nach dem Pariser Abkommen und dazwischen ebenso vielen aufgeblähten Konferenzen ist das 1,5-Grad-Ziel mehr denn je in Gefahr. UN-Chef António Guterres, der mit globaler Politprominenz an den entlegenen Winkel der Welt zur Eröffnung jettete, warnt wie das Amen im Gebet einmal mehr unmissverständlich, das wegen tödlicher Fahrlässigkeit mehr oder weniger das Ende der Menschheit drohe.