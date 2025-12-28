Vorteilswelt
Punsch und Maroni

Diese Christkindlmärkte haben bis Jänner geöffnet

Wien
28.12.2025 16:00
Am Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn können Punsch und Köstlichkeiten noch bis 6. ...
Am Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn können Punsch und Köstlichkeiten noch bis 6. Jänner genossen werden.(Bild: Eva Manhart)

Schönbrunn, Belevedere oder Prater: Die „Krone“ weiß, welche Christkindlmärkte in Wien auch nach Weihnachten noch zum Flanieren und Gustieren einladen. 

0 Kommentare

Die Feiertage sind vorüber und damit auch der Weihnachtsstress. Wer bisher keine Zeit zum Punschtrinken hatte, sei beruhigt. Viele Christkindlmärkte haben nach Weihnachten noch geöffnet. 

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn
Schon Anfang November erstrahlte Schönbrunn im Weihnachtsglanz. Die über 90 Aussteller bieten noch bis 6.Jänner von 10 bis 19 Uhr Schmankerl und Kunsthandwerk an. Auch die Attraktionen Eislaufbahn und Eisstockbahn sind weiterhin geöffnet. 

Weihnachtsdorf vor dem Schloss Belvedere
Bis 31. Dezember kann man sich bei den Marktständen vor dem Schloss Belvedere im 3. Bezirk mit Leckereien und Punsch verwöhnen lassen. Für Kinder steht nach wie vor das Karussell bereit. 

Wintermarkt am Riesenradplatz
Auch im Prater ist nach den Feiertagen noch etwas los. Bis 6. Jänner hat der Wintermarkt unter dem Motto „der Prater rockt!“ geöffnet – inklusive Silvesterprogramm und Neujahrskonzert auf einer LED-Leinwand. 

Das Riesenrad wurde auch heuer wieder festlich illuminiert.
Das Riesenrad wurde auch heuer wieder festlich illuminiert.(Bild: Robin Consult / Fellner)

Atmosphere Rooftop Bar im Ritz Carlton
Den Blick auf die Wiener Skyline vom Dach des Ritz Carlton aus kann man noch bis 4. Jänner 2026 erleben. In beheizten Skigondeln können täglich von 16 bis 23 Uhr Glühwein, Raclette und Buchteln genossen werden. 

Weihnachtszauber in der Luftburg-Kolarik 
Der Gastgarten des Restaurants Luftburg-Kolarik im Prater lädt noch bis 6. Jänner zum Verweilen ein. Bei Bio-Glühwein oder Apfelpunsch können sich Gäste wärmen. Das Restaurant selbst ist zusätzlich an Silvester und am Neujahrstag ab 11 Uhr geöffnet.

Im Gastgarten des Restaurants Luftburg-Kolarik gibt es Glühwein noch bis zum Dreikönigstag.
Im Gastgarten des Restaurants Luftburg-Kolarik gibt es Glühwein noch bis zum Dreikönigstag.(Bild: Robert Herbst)

Weihnachtszauber Meidlinger Platzl 
Flanieren kann man auch durch die zehn Marktstände am Meidlinger Platzl. Bis 1. Jänner können sich Besucher noch an handgemachten Süßigkeiten und Handwerkskunst erfreuen. 

Porträt von Lisa Schinagl
Lisa Schinagl
Wien
