Rettet der ÖFB nun Mustapha in Wehrdienst-Causa?

Mustapha war diese Woche leihweise vom italienischen Serie-B-Aufstiegskandidaten Como zu Fortuna Düsseldorf in die zweite deutsche Liga gewechselt. Laut Einberufungsbefehl hätte der 22-Jährige zuvor am 8. Jänner in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien seinen Grundwehrdienst antreten müssen, die „Krone“ hatte berichtet. Mustapha wollte seine Profi-Karriere aber nicht unterbrechen. Bei einer Einreise nach Österreich drohen ihm nun eine Festnahme und in weiterer Folge möglicherweise eine Haftstrafe.