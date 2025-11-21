Chadwick Boseman posthum mit Stern gefeiert

Seine letzte Filmrolle hatte Boseman 2020 in dem Drama „Ma Rainey‘s Black Bottom“ als Jazz-Trompeter in den 1920er-Jahren in Chicago. Viola Davis (60) verkörperte darin die Blues-Sängerin und Musik-Pionierin Gertrude „Ma“ Rainey. Als Gastrednerin auf dem „Walk of Fame“ sagte die Oscarpreisträgerin, dass sie immer noch glauben wolle, dass der Schauspieler am Leben sei.