40 Millionen Euro flossen in Ausbau der Bahnhöfe

Ein Fokus der Arbeiten lag dabei auf barrierefreier Infrastruktur, besseren Informationen für Fahrgäste und Wartebereichen, die vor der Witterung geschützt sind. Zudem sollen die Park&Ride- und Bike&Ride-Anlagen – also Angebote für den Umstieg vom Auto oder Fahrrad in den Zug – durch die Sanierungen attraktiver werden.