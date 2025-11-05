Der weiße Mann als Maß aller Dinge

Trump beschneidet ihre Rechte, erpresst Unternehmen, die Frauen-Quote aus ihrer Agenda zu nehmen. Auf seiner Liste der für Behörden „zu vermeidenden“ Wörter stehen u. a. „Frau“ und „weiblich“. Der Frauenhass breitet sich unter ihm nicht nur im Internet brutal aus – ganz ohne Konsequenzen. Alles im Sinne seines Begriffs der Meinungsfreiheit. Alles auch im Sinne der rechtsextremen Populisten, die in Europa immer mehr Macht ergreifen.