Dem Grand Prix von Brasilien droht das große Chaos

Unwetter im Sprint erwartet

Nachdem die Regenwahrscheinlichkeit am Freitag bei 40 Prozent liegt, soll es tags darauf so richtig ungemütlich werden. Gewitter und eine Regenwahrscheinlichkeit von über 90 Prozent werden die Fahrer im Sprintrennen und dem anschließenden Qualifying für den Grand Prix vor ordentliche Herausforderungen stellen.