Wie bereits 2024

Dem Grand Prix von Brasilien droht das große Chaos

Formel 1
05.11.2025 07:19
Die Fahrer werden sich wohl auf ein Wetter-Chaos einstellen müssen.
Die Fahrer werden sich wohl auf ein Wetter-Chaos einstellen müssen.(Bild: AFP/SEBASTIAO MOREIRA)

Nach dem Wetter-Chaos im Vorjahr könnte auch heuer der Regen beim Großen Preis von Brasilien sein Händchen im Spiel haben. Laut Prognosen könnte es das gesamte Wochenende zu Schauern kommen, am Samstag rechnen die Veranstalter sogar mit einem Gewitter.

0 Kommentare

Fünf Rote Flaggen hatten das Qualifying vergangenes Jahr zu einem chaotischen Kampf um die besten Startplätze gemacht. Und wie es scheint, werden wir auch heuer mit dem ein oder anderen Rutscher rechnen müssen.

Unwetter im Sprint erwartet
Nachdem die Regenwahrscheinlichkeit am Freitag bei 40 Prozent liegt, soll es tags darauf so richtig ungemütlich werden. Gewitter und eine Regenwahrscheinlichkeit von über 90 Prozent werden die Fahrer im Sprintrennen und dem anschließenden Qualifying für den Grand Prix vor ordentliche Herausforderungen stellen.

Zwar soll sich das Wetter am Sonntag wieder bessern, ein trockenes Rennen können die Veranstalter nach aktuellem Stand dennoch nicht garantieren. Während sich Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen um den WM-Titel streiten, könnte am Autodromo Jose Carlos Pace das Wetter im Dreikampf kräftig mitmischen ...

Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Anatol Szadeczky-Kardoss
