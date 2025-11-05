Vorteilswelt
Sieg gegen die Bucks

Jakob Pöltl gewinnt sein 600. Spiel in der NBA

US-Sport
05.11.2025 07:41
Die Toronto Raptors brachten Giannis Antetokounmpo ins Straucheln.
Die Toronto Raptors brachten Giannis Antetokounmpo ins Straucheln.(Bild: AP/Nathan Denette)

Jakob Pöltl hat am Dienstag (Ortszeit) seinen 600. Einsatz in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) mit einem Sieg begangen. Der 30-jährige Center gab beim 128:100 der Toronto Raptors gegen die Milwaukee Bucks sein Comeback nach einer Verletzungspause. Er bilanzierte beim Jubiläum mit acht Punkten und neun Rebounds in 20:01 Minuten auf dem Parkett. Pöltl hatte zuletzt drei Partien wegen Rückenproblemen verpasst.

Auch deshalb kündigte Coach Darko Rajakovic bereits in der Pressekonferenz vor dem Duell mit den Bucks limitierte Spielzeit für den Wiener an. Der ließ nach der Begegnung wissen, es sei ihm „soweit gut“ gegangen, was den Rücken betreffe.

„Eine ordentliche Nummer“
„Es ist schon eine coole Sache, dass ich 600 Spiele in der NBA absolviert habe“, kommentierte Pöltl im Gespräch mit der APA sein Jubiläum. „Hoffentlich werden es noch einige mehr.“ Die bisher erreichten Einsätze seien jedenfalls „eine ordentliche Nummer“. Selbiges gelte für sein zehntes Jahr in der weltweit stärksten Basketballliga, fügte der Center hinzu.

274 der 600 NBA-Begegnungen hat Pöltl für die Raptors bestritten. 326 stehen im Dress der San Antonio Spurs für ihn zu Buche. Der Wiener bringt es bisher auf durchschnittlich 8,9 Punkte, sieben Rebounds und 1,3 Blocks pro Partie.

Dominanter Auftritt der Raptors
Mit dem 128:100 nach einem dominanten Auftritt feierten die Kanadier den dritten Sieg hintereinander und den vierten im achten Saisonspiel. Zudem nahmen sie Revanche für das 116:122 gegen die Bucks vor gut eineinhalb Wochen. Die Raptors verwandelten 17 Würfe aus der Distanz. Scottie Barnes und RJ Barrett waren mit je 23 Punkten die erfolgreichsten Scorer. Bei Milwaukee standen 22 Zähler für Topstar Giannis Antetokounmpo zu Buche.

Ab Freitag und bis Samstag kommender Woche (15. November) treten die Kanadier fünf Mal in der Fremde an. „Das gehört dazu, wir werden die Challenge annehmen“, betonte Pöltl. Los geht es bei den Atlanta Hawks, gegen die Toronto zum Saisonauftakt 138:118 gewonnen hat. Die Franchise aus Georgia bezwang Orlando Magic mit 127:112 und hält ebenfalls bei einer 4:4-Bilanz.

Lesen Sie auch:
Celtics-Superstar Jayson Tatum
Lakers, Jazz und Co.
Basketball: Woher kommen die Namen der NBA-Teams?
16.05.2022

Im Spitzenspiel der Eastern Conference holten die Chicago Bulls gegen die Philadelphia 76ers einen 24-Punkte-Rückstand auf und gingen als 113:111-Sieger vom Feld. Damit sind sie alleiniger Spitzenreiter im NBA-Osten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
