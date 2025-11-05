Jakob Pöltl gewinnt sein 600. Spiel in der NBA

Ab Freitag und bis Samstag kommender Woche (15. November) treten die Kanadier fünf Mal in der Fremde an. „Das gehört dazu, wir werden die Challenge annehmen“, betonte Pöltl. Los geht es bei den Atlanta Hawks, gegen die Toronto zum Saisonauftakt 138:118 gewonnen hat. Die Franchise aus Georgia bezwang Orlando Magic mit 127:112 und hält ebenfalls bei einer 4:4-Bilanz.