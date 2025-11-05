Nach brutalem Angriff: Vater und Bruder verhaftet

Mehrere Passanten, die Zeugen der Auseinandersetzung geworden waren, hatten sich damals das Kennzeichen des Fluchtautos notiert und die Polizei alarmiert. „Der schwerverletzte Mann entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort“, informierte die Landespolizeidirektion Kärnten damals – Rettung und Exekutive konnten ihn aber an seinem Wohnort ausfindig machen und ins LKH Villach einliefern.