Taifun wütet auf Philippinen: Mindestens 66 Tote

Insgesamt ist „Kalmaegi“, der auf den Philippinen „Tino“ genannt wird, sieben Mal auf Land getroffen - zuletzt am frühen Mittwochmorgen in der Stadt El Nido in der westlichen Provinz Palawan. Den Vorhersagen zufolge wird der Sturm noch am Mittwoch oder Donnerstag die Philippinen verlassen und Richtung Vietnam weiterziehen. Auch im Norden von Thailand werden am Wochenende starke Niederschläge erwartet.