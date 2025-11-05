Einbruch-Trauma: „Täter ruinierten unser Leben“

Andrea und Sebastian K. (die Namen wurden geändert) aus dem Bezirk Spittal an der Drau wissen das nur zu gut. Bis heute leidet das Paar an den psychischen Folgen – auch wenn der Einbruch in das Haus der Familie bereits rund eineinhalb Jahre zurückliegt. „Die Täter haben unser Leben ruiniert. Wir leben in ständiger Angst“, so die Ehefrau und Mutter im „Krone“-Gespräch verzweifelt.