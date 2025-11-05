Unser Geld nach China bringen

Auch wenn von der Koalition mit Stocker, Babler und Meinl-Reisinger viele enttäuschter sind, als zu erwarten war: Für alle Probleme in der Wirtschaft kann man jetzt auch nicht der Regierung die Schuld geben. Zahlreiche Versäumnisse liegen schon bei der Wirtschaft selbst. Beispielsweise könnte man, statt wie die Vereinigung der Industriellen nur über hohe Löhne zu jammern, die Zeit besser nützen und so etwas wie ein iPhone entwickeln. Für das Ding legen Millionen Menschen, ohne mit der Wimper zu zucken, 1500 Euro auf den Tisch.