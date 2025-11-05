Frachtflugzeug in den USA abgestürzt: Mehrere Tote

Laut Gouverneur Andy Beshear könnte Zahl der Toten noch weiter steigen. Nach Polizeiangaben gibt es zudem mehrere Verletzte. Die Ursache des Absturzes in einem Außenbezirk der Großstadt Louisville ist noch unklar. Da das Flugzeug des Unternehmens UPS eine lange Strecke bis nach Honolulu vor sich hatte, ist davon auszugehen, dass es voll betankt war.