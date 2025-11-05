Sein Schulweg führt einmal quer durch Kärnten

Um vier Uhr früh klingelt bei Mike Lackner der Wecker. Der 15-jährige Friesacher besucht die CHS Villach – dementsprechend lang ist sein Schulweg. „Mein Zug fährt um 5.33 Uhr in Friesach los. In Maria Saal beginnt sich der Waggon langsam zu füllen und in Klagenfurt steigen dann meine Freunde ein. Oft ist es gar nicht so leicht, ihnen Plätze freizuhalten“, erzählt Mike, der um 7.16 Uhr schließlich in Villach ankommt.