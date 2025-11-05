Vorteilswelt
Sein Schulweg führt einmal quer durch Kärnten

Kärnten
05.11.2025 05:00
Der Jugendliche verbringt jeden Tag drei Stunden im Zug.
Der Jugendliche verbringt jeden Tag drei Stunden im Zug.(Bild: zVg)

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Mike Lackner pendelt jeden Tag von Friesach nach Villach in die Schule.

Um vier Uhr früh klingelt bei Mike Lackner der Wecker. Der 15-jährige Friesacher besucht die CHS Villach – dementsprechend lang ist sein Schulweg. „Mein Zug fährt um 5.33 Uhr in Friesach los. In Maria Saal beginnt sich der Waggon langsam zu füllen und in Klagenfurt steigen dann meine Freunde ein. Oft ist es gar nicht so leicht, ihnen Plätze freizuhalten“, erzählt Mike, der um 7.16 Uhr schließlich in Villach ankommt.

Infos zu Fahrplänen gibt's am 6. November am Bahnhof in St. Veit (ab 15 Uhr) und am 7. November beim Interspar St. Veit (ab 8 Uhr).

„Das JUGEND.mobil-Ticket ist besonders cool“
Rund drei Stunden pro Tag verbringt der Schüler im Zug. „Ich finde die Verbindungen eigentlich sehr gut. Wenn man einmal einen Zug verpasst, muss man eben ein bisschen warten. Am liebsten fahre ich mit dem Railjet, da bin ich ein bisschen früher zu Hause.“

Auch privat ist der 15-Jährige oft mit den Öffis unterwegs: „Zum Shoppen oder ins Kino. Da ist das JUGEND.mobil-Ticket besonders cool“, sagt er. Mit diesem Ticket können Schüler und Lehrlinge das ganze Jahr über alle Verbindungen der Kärntner Linien nutzen.

In St. Veit wird zudem das Busangebot erweitert: Zwei neue Stadtverkehrslinien verbinden künftig das Industriegebiet Blintendorf, das Krankenhaus, das Gewerbegebiet, die neue Haltestelle „Friedhofstraße“ (beim Interspar in der Völkermarkter Straße) sowie das Hallenbad mit der Innenstadt.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
