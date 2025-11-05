Tödliche Show für die Heimatfront

Es stimmt, dass die USA Ziel und Opfer einer internationalen Drogenmafia sind. Doch der Anti-Drogenkrieg an der Heimatfront, so er überhaupt stattfindet, ist halt weniger spektakulär als das Schiffeversenken im Ozean. Auch werden Drogenverbrechen in den USA selbst nicht mit dem Tode bestraft. Donald Trump als Herr über Leben und Tod: Das gefällt der MAGA-Kultbewegung hinter ihrem Sekten-Guru.