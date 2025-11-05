Weil er zu dick war, sollte Kater „Gismo“ sterben

Seinem Halter war das jedoch egal, er ließ ihn per Abgabevertrag in der Tierklinik zurück. Daraufhin kam der Kater in die Obhut des Assisi-Hofs in Stockerau und erhielt dort das, was er offenbar die ersten sieben Lebensjahre nicht erhalten hatte: reichlich Zuwendung, eine Therapie und – vor allem – einen Ernährungsplan. „Kater ’Gismo’ braucht viel Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich wurde ihm früher hauptsächlich Trockenfutter hingestellt, ohne sich ausreichend mit ihm zu beschäftigen. Vermutlich hat er aus Langeweile und Frust zu viel gefressen“, meint Hofleiterin Stephanie Lang.