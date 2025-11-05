Neuer irritiert: „Das war ein bisschen sinnlos“

Geburtstagskind verletzt raus

Nach seinem Doppelpack hatte Diaz PSG-Verteidiger Achraf Hakimi kurz vor der Pause brutal niedergegrätscht, unter Tränen musste der Marokkaner, der am Dienstagabend seinen 27. Geburtstag feierte, vom Platz gebracht werden. Auch für den Bayern-Stürmer war der Arbeitstag beendet, seine Mannschaft musste die zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten. Dort konnte diese vor allem dank eines herausragenden Neuers die Führung halten.