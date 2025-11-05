Neuer irritiert: „Das war ein bisschen sinnlos“

Ehe Luis Diaz im Champions-League-Hit gegen Paris Saint-Germain mit Rot vom Platz geschickt wurde, war Bayerns Kapitän Manuel Neuer von Schiedsrichter Maurizio Mariani zum Gespräch geholt worden. Viel Verhandlungsspielraum hatte der Goalie jedoch nicht, wie er nach Schlusspfiff erklärte.
„Das war meiner Meinung nach ein bisschen sinnlos, weil er mir einfach nur die Entscheidung mitgeteilt hat. Ich meine, dann soll er ihn vom Platz stellen, aber braucht mich nicht aus dem Tor zu holen“, meinte Neuer bei „Prime Video“.
Geburtstagskind verletzt raus
Nach seinem Doppelpack hatte Diaz PSG-Verteidiger Achraf Hakimi kurz vor der Pause brutal niedergegrätscht, unter Tränen musste der Marokkaner, der am Dienstagabend seinen 27. Geburtstag feierte, vom Platz gebracht werden. Auch für den Bayern-Stürmer war der Arbeitstag beendet, seine Mannschaft musste die zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten. Dort konnte diese vor allem dank eines herausragenden Neuers die Führung halten.
Der 2:1-Erfolg gegen den amtierenden Titelverteidiger der Königsklasse markiert Bayerns 16. Sieg im 16. Saisonspiel.
