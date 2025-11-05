Cristiano Ronaldo: „Werde mit Sicherheit weinen“

„Es wird schwer, ich werde mit Sicherheit weinen“, sprach Cristiano Ronaldo mit Piers Morgan über ein Kapitel, das ihn schon „bald“ erwarten wird: Sein Karriereende ...
„Ja, ich kann mir meinen Rücktritt vorstellen. Es wird schon bald sein. Aber ich werde vorbereitet sein. Es wird schwer, ich werde mit Sicherheit weinen! Aber ich werde vorbereitet sein. Alles hat ein Ende, ich werde dann mehr Zeit für andere Dinge haben“, meinte der Portugiese.
Die WM im Sommer wird wohl das letzte Großereignis für Ronaldo sein, Druck, das Turnier in Amerika gewinnen zu müssen, mache er sich jedoch keinen. „Es ist nicht mein Traum, die WM zu gewinnen. Um was zu beweisen? Dass ich einer der Besten in der Geschichte bin? Dafür muss ich einen Wettbewerb mit sechs oder sieben Spielen gewinnen?“, so der Europameister von 2016.
Beinahe bei den „Gunners“ gelandet
Ebenfalls Thema beim Gespräch mit dem britischen TV-Moderator: Ronaldos Ex-Klub Manchester United, der seit Jahren sowohl national als auch international nur im Mittelfeld beheimatet ist. „Es macht mich traurig, ManUnited so zu sehen. Es ist immer noch einer der besten Vereine der Welt, ein Klub, der für immer in meinem Herzen sein wird, aus offensichtlichen Gründen. Aber United hat jetzt gerade keine funktionierenden Strukturen. Ich hoffe, dass sich das ändert.“ Auch heuer werde es nicht für den Titel in der Premier League genügen. Ronaldos Favorit? Der FC Arsenal, bei dem er vor einigen Jahren beinahe unterschrieben habe. „Das ist eine wahre Geschichte. Ich war vor vielen Jahren kurz davor, zu Arsenal zu wechseln. Aber das ist die Vergangenheit. Aber ernsthaft, wenn ich mir Arsenal anschaue, dann betrachte ich sie nicht als Rivalen. Ich mag dieses Team, ich mag sie wirklich“, outete sich der 40-Jährige als „Gunners“-Fan.
