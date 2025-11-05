Cristiano Ronaldo: „Werde mit Sicherheit weinen“

Beinahe bei den „Gunners“ gelandet

Ebenfalls Thema beim Gespräch mit dem britischen TV-Moderator: Ronaldos Ex-Klub Manchester United, der seit Jahren sowohl national als auch international nur im Mittelfeld beheimatet ist. „Es macht mich traurig, ManUnited so zu sehen. Es ist immer noch einer der besten Vereine der Welt, ein Klub, der für immer in meinem Herzen sein wird, aus offensichtlichen Gründen. Aber United hat jetzt gerade keine funktionierenden Strukturen. Ich hoffe, dass sich das ändert.“ Auch heuer werde es nicht für den Titel in der Premier League genügen. Ronaldos Favorit? Der FC Arsenal, bei dem er vor einigen Jahren beinahe unterschrieben habe. „Das ist eine wahre Geschichte. Ich war vor vielen Jahren kurz davor, zu Arsenal zu wechseln. Aber das ist die Vergangenheit. Aber ernsthaft, wenn ich mir Arsenal anschaue, dann betrachte ich sie nicht als Rivalen. Ich mag dieses Team, ich mag sie wirklich“, outete sich der 40-Jährige als „Gunners“-Fan.