Luster für Moschee

Mit monumentaler Fracht von Linz nach Usbekistan

Oberösterreich
18.08.2025 09:18
Die Boeing 747/400 F gilt dank ihrer enormen Ladekapazität als perfektes Transportmittel für ...
Die Boeing 747/400 F gilt dank ihrer enormen Ladekapazität als perfektes Transportmittel für große Luftfrachten.(Bild: Flughafen Linz)

Einer logistischen Herausforderung musste sich der Linzer Flughafen beim Transport riesiger Lusterteile für eine Moschee in Usbekistan stellen. Die monumentalen Frachtstücke wurden nach massgefertigter Vorbereitung von zwei Boeing-Flugzeugen nach Tschkent transportiert.

Die wertvolle Fracht bestand aus kunstvoll gefertigten, groß dimensionierten Teilen eines riesigen Lusters. Dieser soll künftig das Herzstück einer bedeutenden Moschee in Usbekistan bilden. 

Die einzelnen Elemente wurden unter Einsatz von Hightech-Maschinen und präziser Handarbeit von einer Spezialfirma in Niederösterreich hergestellt, poliert und veredelt, bevor sie sicher für den Lufttransport verpackt wurden. 

Imposante Abmessungen
Die logistische Umsetzung übernahm das internationale Unternehmen Cargomind. Die besondere logistische Herausforderung lag nicht im Gewicht, sondern in den imposanten Abmessungen der Lusterteile. Diese mussten so konstruiert und segmentiert werden, dass sie exakt in die Frachträume von zwei Boeings B 747-400 F passten. 

Die Planung erfolgte minutiös und wurde eng mit dem Linzer Airport abgestimmt werden. Der Transport nach Taschkent verlief dank perfekter Vorbereitung schlussendlich reibungslos. 

3,5 Jahre nach Rodung
Karge Schotterwüste statt Jobwunder in Ohlsdorf
Luster für Moschee
Mit monumentaler Fracht von Linz nach Usbekistan
Rettung in Dämmerung
Zwei „absolute Anfänger“ von Traunstein geborgen
Wer war so durstig?
Polizei fand in Maisfeld 300 leere Bierkisten
Handy gestohlen
Gemeiner Dieb bremste Suche nach dementer Frau
Folgen Sie uns auf