Mit monumentaler Fracht von Linz nach Usbekistan

Imposante Abmessungen

Die logistische Umsetzung übernahm das internationale Unternehmen Cargomind. Die besondere logistische Herausforderung lag nicht im Gewicht, sondern in den imposanten Abmessungen der Lusterteile. Diese mussten so konstruiert und segmentiert werden, dass sie exakt in die Frachträume von zwei Boeings B 747-400 F passten.