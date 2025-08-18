Karge Schotterwüste statt Jobwunder in Ohlsdorf

„Größter Wald- und Bodenvernichtungsakt“

Achleitner wich in seiner Antwort aus und verwies auf das belgische Unternehmen VGP, das den Standort betreibt. Seither herrscht quasi Stillstand – auch am Betriebsbaugebiet. Entstanden ist bisher nur eine große, voll automatisierte Lagerhalle samt Schild eines deutschen Lebensmittelkonzerns. Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) tobt: „Das ist kein Zukunftsprojekt, kein Leuchtturm – das ist der größte Wald- und Bodenvernichtungsakt in Oberösterreichs jüngster Geschichte.“