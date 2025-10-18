Rovanperä nach Ogier-Unfall neuer Führender!

Rovanperä führt nach einem komfortablen Tagessieg nun 36,3 Sekunden vor dem Esten Ott Tänak (Hyundai). Am Sonntag stehen noch vier Wertungsprüfungen über insgesamt knapp 78 km durch die deutsch-österreichische Grenzregion auf dem Programm. Das Ziel ist in Peilstein im Mühlviertel.