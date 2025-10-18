Rovanperä nach Ogier-Unfall neuer Führender!

Kalle Rovanperä hat sich bei der Zentraleuropa-Rallye am Samstag die Führung von Sebastien Ogier geschnappt!
Der finnische Toyota-Pilot nahm zunächst seinem Markenkollegen Zeit ab und profitierte schließlich vom Ausfall des Franzosen.
Ogier prallte gegen einen Baum
Ogier rutschte auf der selektiven zweiten Tagesprüfung im tschechischen Keply von der Piste und prallte gegen einen Baum. Der achtfache Weltmeister kann am Sonntag, sollte sein Auto fertig werden, noch Tagespunkte für die WM-Wertung sammeln.
Rovanperä führt nach einem komfortablen Tagessieg nun 36,3 Sekunden vor dem Esten Ott Tänak (Hyundai). Am Sonntag stehen noch vier Wertungsprüfungen über insgesamt knapp 78 km durch die deutsch-österreichische Grenzregion auf dem Programm. Das Ziel ist in Peilstein im Mühlviertel.
