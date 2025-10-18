Vorteilswelt
„Verpiss dich“

Bayern-Fans protestieren gegen Boateng-Rückkehr

Deutsche Bundesliga
18.10.2025 21:18
Die Fans protestierten gegen Jerome Boatengs Rückkehr zum FC Bayern.
Die Fans protestierten gegen Jerome Boatengs Rückkehr zum FC Bayern.(Bild: AFP/APA/Christof STACHE, X/ransport)

„Wer dem Täter Raum gibt, trägt seine Schuld mit“ oder „Kein Platz für Charakterschweine in unserem Verein“. Mit Transparenten wie diesen demonstrierten die Fans des FC Bayern beim Bundesliga-Kracher gegen Dortmund gegen eine Rückkehr Jerome Boatengs an die Säbener Straße.

Der ehemalige Bayern-Verteidiger plant eine Laufbahn als Trainer und will dafür die Anlagen seines Ex-Arbeitgebers besuchen. Ein Vorhaben, dass den Anhängern der Münchner jedoch gar nicht gefällt. Der Grund: Der Weltmeister von 2014 saß wegen Vorwürfen von häuslicher Gewalt gegen Frauen vor Gericht und wurde wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin sogar für schuldig befunden. Da der 37-Jährige gerichtlich nur verwarnt wurde, gilt er nicht als vorbestraft.

Beim FC Bayern habe Boateng dennoch nichts zu suchen, so der Tenor unter den Fans. Neben einer Petition, die bereits über 5000 Menschen unterschrieben haben, forderten die Anhänger des deutschen Rekordmeisters nun zu Beginn der zweiten Halbzeit des „Klassikers“ in Form von Plakaten, den ehemaligen LASK-Kicker nicht aufs Vereinsgelände zu lassen.

Folgen Sie uns auf