Katy Perry gab in Hannover Liebestipps

US-Popsängerin Katy Perry ist am Freitag in Hannover aufgetreten. Der ehemalige kanadische Premier Justin Trudeau, mit dem sie beim Küssen ertappt worden war, war nicht zu sehen. Dafür holte Perry zwei junge Frauen für einen Heiratsantrag auf die Bühne und gab ihnen gleich Liebestipps mit auf den Weg.
„Wenn ihr offen bleibt, miteinander sprecht und jeden Tag hart daran arbeitet, wird es von Dauer sein. Ich glaube an die Liebe“, sagte die 40-Jährige gerührt. Während sich die beiden Konzertbesucherinnen aus Brasilien im Rampenlicht verlobten, performte Perry ihren Song „Double Rainbow“ und stellte klar, dass Liebe Liebe sei.
Noch am Vortag war die Sängerin in Antwerpen aufgetreten. In Hannover lieferte sie eine zweistündige Show mit Klassikern wie „I Kissed a Girl“, aber auch Songs aus ihrem neuen Album „143“ ab. Die „Bild“ berichtete am Samstag von Science-Fiction-Elementen, Neon, Lasern und überdimensionalen Kostümen.
Hier sehen Sie ein Posting von dem Heiratsantrag auf der Bühne:
„Zeit für jemanden, der mir wichtig ist“
In den vergangenen Wochen hatte Perry aber eher mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen gesorgt als mit ihrer Musik. So war sie mit dem ehemaligen Premier Justin Trudeau (53) bei Küssen auf hoher See gesichtet worden. Bei ihrem Konzert am Freitag erschien sie solo. Die Gerüchte um eine Beziehung mit Trudeau heizte sie dennoch an: In ihrem Leben gebe es Dinge, die sie „nicht kontrollieren“ könne, sagte sie etwa.
Und weiter: Kommende Woche werde sie 41 Jahre alt, zuvor spiele sie noch in Paris, dann gönne sie sich zwei Tage Pause und habe genug Zeit für jemanden, der ihr gerade wichtig sei. Bisher haben Perry und Trudeau nicht öffentlich über eine Beziehung gesprochen, der Kanadier wurde aber schon mehrfach auf Konzerten und gemeinsam mit der Sängerin gesehen.
„Hatte Liebe aufgegeben“
Im Juli bestätigten Perry und Schauspieler Orlando Bloom (47) nach wochenlangen Gerüchten ihre Trennung. Die Beziehung dürfte nie leicht gewesen sein, so hatten sie sich auch 2017 kurzzeitig getrennt. Bloom machte der Popsängerin einen Heiratsantrag, doch zu einer Hochzeit kam es nie. Die beiden haben eine fünfjährige gemeinsame Tochter namens Daisy Love. „Diesen Song habe ich geschrieben, nachdem ich meine Tochter getroffen habe. Ich hatte die Liebe aufgegeben. Sie hat mich daran erinnert, die Liebe nicht aufzugeben“, sagte Perry am Freitag in Hannover, als sie „All The Love“ performte.
In den kommenden Tagen gibt die US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin Konzerte in Berlin, Köln und München.
