Katy Perry gab in Hannover Liebestipps

„Hatte Liebe aufgegeben“

Im Juli bestätigten Perry und Schauspieler Orlando Bloom (47) nach wochenlangen Gerüchten ihre Trennung. Die Beziehung dürfte nie leicht gewesen sein, so hatten sie sich auch 2017 kurzzeitig getrennt. Bloom machte der Popsängerin einen Heiratsantrag, doch zu einer Hochzeit kam es nie. Die beiden haben eine fünfjährige gemeinsame Tochter namens Daisy Love. „Diesen Song habe ich geschrieben, nachdem ich meine Tochter getroffen habe. Ich hatte die Liebe aufgegeben. Sie hat mich daran erinnert, die Liebe nicht aufzugeben“, sagte Perry am Freitag in Hannover, als sie „All The Love“ performte.