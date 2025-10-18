Haarscharf! Braathen entgeht Trainings-Katastrophe

Riesenglück für Lucas Pinheiro Braathen bei der Saisonvorbereitung für die kommende Ski-Saison: Der Brasilo-Norweger ist bei einer Trainingseinheit in Sölden um Haaresbreite an einer Kollision mit einem anderen Skifahrer vorbeigeschrammt! Nicht auszudenken, was passieren hätte können angesichts des Tempos, das Braathen zwischen den Riesentorlauf-Stangen drauf hatte …