Um Zentimeter

Haarscharf! Braathen entgeht Trainings-Katastrophe

Ski Alpin
18.10.2025 22:34
Lucas Braathen hat beim Training in Sölden Riesenglück gehabt …
Lucas Braathen hat beim Training in Sölden Riesenglück gehabt …(Bild: GEPA)

Riesenglück für Lucas Pinheiro Braathen bei der Saisonvorbereitung für die kommende Ski-Saison: Der Brasilo-Norweger ist bei einer Trainingseinheit in Sölden um Haaresbreite an einer Kollision mit einem anderen Skifahrer vorbeigeschrammt! Nicht auszudenken, was passieren hätte können angesichts des Tempos, das Braathen zwischen den Riesentorlauf-Stangen drauf hatte …

0 Kommentare

Der Red-Bull-Schützling aus Norwegen, der seit der vorigen Saison für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter startet, postete ein Video von der Beinahe-Katastrophe selbst auf Instagram.

Pistenarbeiter oder fehlgeleiteter Tourist?
Nach einigen Sequenzen, die ihn beim reibungslosen Durchfahren des Trainingskurses zeigen, folgt dann der Schocker: Um wenige Zentimeter verpassen sich Braathen und der andere Skifahrer! Ob es sich dabei um einen Pistenarbeiter oder einen fehlgeleiteten Touristen handelte, ist unbekannt.

(Bild: www.instagram.com/pinheiiiroo)
(Bild: www.instagram.com/pinheiiiroo)
(Bild: www.instagram.com/pinheiiiroo)

„Fünf Zentimeter und es wäre mein Bein gewesen!“
Der Brasilo-Norweger selbst schrieb in seiner Insta-Story zu diesem Zwischenfall, dass er sehr dankbar dafür sei, heil aus dieser Angelegenheit herausgekommen zu sein.

(Bild: www.instagram.com/pinheiiiroo)

„Der Olympia-Traum, die Saison und unserer beider Gesundheit sind vor meinem geistigen Auge aufgeblitzt!“ Zudem zeigte Braathen ein Bild eines seiner Skier, auf dem deutlich Einkerbungen zu erkennen waren. Kommentar dazu: „Das ist reines Metall! Fünf Zentimeter Unterschied und es wäre mein Bein gewesen!“

