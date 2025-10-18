Vorteilswelt
VSV: Wall lange out

Graz-Boss drohte den KAC-Fans: „Nur 99 Tickets!“

Kärnten
18.10.2025 20:58
Herbert Jerich wollte im ärgsten Fall den Klagenfurter Fans 250 Tickets für den Auswärtssektor ...
Herbert Jerich wollte im ärgsten Fall den Klagenfurter Fans 250 Tickets für den Auswärtssektor streichen.(Bild: GEPA)

Aber Klagenfurts Anhänger waren brav – so sind beim Duell zwischen Graz und dem KAC in der ICE-Liga am Sonntag über 700 dabei. Finn van Ee war nach erstem Saisontreffer happy.

0 Kommentare

Beim Pack-Derby zwischen Graz und dem KAC hatten Klagenfurter Anhänger im Vorjahr für unschöne Szenen gesorgt, den Präsidenten der Steirer, Herbert Jerich, nach dem Spiel beleidigt und angerempelt. Er drohte heuer mit der Retourkutsche: Bei einem weiteren Vorfall in Klagenfurt, gäbe es nur 99 Tickets für die Kärntner Fans beim heutigen Auswärtsmatch.

Kärnten

