Graz-Boss drohte den KAC-Fans: „Nur 99 Tickets!“

Beim Pack-Derby zwischen Graz und dem KAC hatten Klagenfurter Anhänger im Vorjahr für unschöne Szenen gesorgt, den Präsidenten der Steirer, Herbert Jerich, nach dem Spiel beleidigt und angerempelt. Er drohte heuer mit der Retourkutsche: Bei einem weiteren Vorfall in Klagenfurt, gäbe es nur 99 Tickets für die Kärntner Fans beim heutigen Auswärtsmatch.