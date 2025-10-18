Graz-Boss drohte den KAC-Fans: „Nur 99 Tickets!“

Aber Klagenfurts Anhänger waren brav – so sind beim Duell zwischen Graz und dem KAC in der ICE-Liga am Sonntag über 700 dabei. Finn van Ee war nach erstem Saisontreffer happy.
Beim Pack-Derby zwischen Graz und dem KAC hatten Klagenfurter Anhänger im Vorjahr für unschöne Szenen gesorgt, den Präsidenten der Steirer, Herbert Jerich, nach dem Spiel beleidigt und angerempelt. Er drohte heuer mit der Retourkutsche: Bei einem weiteren Vorfall in Klagenfurt, gäbe es nur 99 Tickets für die Kärntner Fans beim heutigen Auswärtsmatch.
