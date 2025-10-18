Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Serie A

Inter nach Napoli-Ausrutscher in Turin nun Leader!

Fußball International
18.10.2025 22:59
Ange-Yoan Bonny
Ange-Yoan Bonny(Bild: AP/Andrew Medichini)

Inter Mailand hat den Sprung auf Platz eins der Serie A geschafft!

0 Kommentare

Die Nerazzurri setzten sich am Samstagabend bei der ebenfalls um die Tabellenspitze kämpfenden AS Roma mit 1:0 durch. Der ersatzgeschwächte Meister Napoli war davor bei Torino mit 0:1 unterlegen und hatte den Weg für die Verfolger freigemacht. Valentino Lazaro kam bei den Turinern nicht zum Einsatz.

Sechster Pflichtspielerfolg in Serie für Inter
Inter-Stürmer Ange-Yoan Bonny überlistete schon in der 6. Minute die Abseitsfalle der Römer, zog alleine Richtung Tor und vollendete. Die Roma kam erst in der zweiten Halbzeit auf, konnte Yann Sommer im Inter-Tor aber nicht bezwingen. Für die Mailänder war es der sechste Pflichtspielerfolg in Serie. Inter, Napoli und Roma halten nun jeweils bei 15 Zählern. Milan (13 Zähler) könnte am Trio mit einem Heimsieg gegen die Fiorentina vorbeiziehen.

Napoli fehlten die verletzten Scott McTominay und Rasmus Höjlund. Ein Tor des vom Meister an Torino verliehenen Giovanni Simeone (32.) bescherte den Süditalienern die zweite Saison-Niederlage. Der Titelverteidiger stürmte in der zweiten Halbzeit vergebens an, der vermeintliche Ausgleich wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
99.989 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
97.428 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
87.343 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Mehr Fußball International
Serie A
Inter nach Napoli-Ausrutscher in Turin nun Leader!
BVB-Fans sauer
„Dortmund wird verarscht“: Ärger über Schiri
„Verpiss dich“
Bayern-Fans protestieren gegen Boateng-Rückkehr
Premier League
Arsenal gewinnt London-Derby bei Fulham mit 1:0!
Münchner jubeln daheim
Bayern gewinnt heißen „Klassiker“ gegen Dortmund
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf