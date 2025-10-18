Inter nach Napoli-Ausrutscher in Turin nun Leader!

Sechster Pflichtspielerfolg in Serie für Inter

Inter-Stürmer Ange-Yoan Bonny überlistete schon in der 6. Minute die Abseitsfalle der Römer, zog alleine Richtung Tor und vollendete. Die Roma kam erst in der zweiten Halbzeit auf, konnte Yann Sommer im Inter-Tor aber nicht bezwingen. Für die Mailänder war es der sechste Pflichtspielerfolg in Serie. Inter, Napoli und Roma halten nun jeweils bei 15 Zählern. Milan (13 Zähler) könnte am Trio mit einem Heimsieg gegen die Fiorentina vorbeiziehen.