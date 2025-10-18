Mann in letzter Sekunde aus Brunnen gerettet

In der Seesiedlung in Trausdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) stürzte am Samstag ein älterer Mann in einen mehrere Meter tiefen Brunnen und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Feuerwehr holte ihn gerade noch rechtzeitig heraus.
Das Unglück ereignete sich am späteren Nachmittag. Der Mann war in den Brunnen gestürzt und saß dort fest. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand er bereits bis zum Oberkörper im Wasser, das eine Tiefe von über drei Metern aufwies.
Umgehend nahm die Feuerwehr Trausdorf eine erste Sicherung des Verunglückten vor. Die Höhenrettungsgruppe rettete ihn im Anschluss aus dem engen Schacht. Mit leichten Verletzungen, unterkühlt, aber ansprechbar, konnte der Mann danach der Rettung zur weiteren Versorgung übergeben werden. Mehr war zunächst nicht bekannt.
Die Feuerwehr Trausdorf stand mit 20 Mitgliedern und drei Fahrzeugen im Einsatz. Durch das rasche und koordinierte Vorgehen der Helfer wurde Schlimmeres verhindert.
