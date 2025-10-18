Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Sturz

Mann in letzter Sekunde aus Brunnen gerettet

Burgenland
18.10.2025 20:51
Die Helfer beim Einsatz in der Trausdorfer Seesiedlung
Die Helfer beim Einsatz in der Trausdorfer Seesiedlung(Bild: FF Trausdorf)

In der Seesiedlung in Trausdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) stürzte am Samstag ein älterer Mann in einen mehrere Meter tiefen Brunnen und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Feuerwehr holte ihn gerade noch rechtzeitig heraus.

0 Kommentare

Das Unglück ereignete sich am späteren Nachmittag. Der Mann war in den Brunnen gestürzt und saß dort fest. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand er bereits bis zum Oberkörper im Wasser, das eine Tiefe von über drei Metern aufwies.

Umgehend nahm die Feuerwehr Trausdorf eine erste Sicherung des Verunglückten vor. Die Höhenrettungsgruppe rettete ihn im Anschluss aus dem engen Schacht. Mit leichten Verletzungen, unterkühlt, aber ansprechbar, konnte der Mann danach der Rettung zur weiteren Versorgung übergeben werden. Mehr war zunächst nicht bekannt. 

Die Feuerwehr Trausdorf stand mit 20 Mitgliedern und drei Fahrzeugen im Einsatz. Durch das rasche und koordinierte Vorgehen der Helfer wurde Schlimmeres verhindert.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
11° / 13°
Symbol bedeckt
Güssing
9° / 14°
Symbol bedeckt
Mattersburg
9° / 12°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
10° / 13°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
10° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
98.830 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
96.772 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
86.026 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Mehr Burgenland
Historischer Eingriff
Erstmals Hirntumor-OP im Burgenland durchgeführt
Krone Plus Logo
Schädling aus Übersee
Als Weingärten von der Reblaus verwüstet wurden
Hilda hat 2 Familien
Ein „Mitmach-Buch“ über Besuchskontakte
Anrainer in Sorge
Muss Waldstück am Stadtrand für Weingut weichen?
Parken bald teurer
Stadt Oberwart weitet Kurzparkzonen deutlich aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf