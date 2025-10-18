Powerbank fängt auf Flug nach Seoul Feuer

Das belarussische Portal Nexta postete am Samstag ein Video von dem Vorfall auf der Plattform X. Darin ist zu sehen, wie Passagierinnen und Passagiere das Feuer im Gepäckfach bemerken. Ein Mann näherte sich der brennenden Powerbank sogar, andere ducken sich sicherheitshalber weg. Laut dem Posting brach der Brand auf dem Weg von Hangzhou in China nach Seoul aus – in zehn Kilometern Höhe. Der Rauch habe rasch die Kabine erreicht.