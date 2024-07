Greenpeace stellt Ohlsdorf an den Ökopranger

Glühender Aspahlt, so weit das Auge reicht: In Oberösterreich ist die größte von Greenpeace erkorene Bausünde das Betriebsbaugebiet Ehrenfeld II in Ohlsdorf, in Wien ist es die Stadtstraße. In Niederösterreich wiederum die Ostumfahrung Wiener Neustadt, das Burgenland steht für das Zentrallager der Firma XXXLutz in Zurndorf am Ökopranger.