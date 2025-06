Darum sind Bauern unser „moralisches Rückgrat“

„Es ist kein Stand so hoch im Land, dass er nicht lebt von Bauernhand!“ – Zum heutigen Welttag der Landwirtschaft erreicht die öffentliche Wertschätzung für Österreichs Bauern ein neues Allzeithoch. Eine aktuelle „Krone“-Umfrage unter 1250 Bürgerinnen und Bürgern zeigt ein Bild, das deutlicher kaum sein könnte: 98 Prozent der Befragten geben demnach an, dass sie Bauern wertschätzen – 95 Prozent halten sie gar für eine der wichtigsten Berufsgruppen im Land.

Damit liegen sie im Ranking der beliebtesten Berufe klar vor Ärzten, Handwerkern oder Lehrern. In einer Zeit, in der das Vertrauen in Politik und Institutionen erodiert, halten ausgerechnet die Bauern das Vertrauen der Bevölkerung fest im Griff.