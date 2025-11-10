Rapid-Coach Stöger: „Es muss Veränderungen geben!“

Das Fehlen eines fitten und formstarken Defensivspielers im Zentrum ist nicht die einzige Baustelle, die Stöger beschäftigt. Gleichzeitig warnte der Wiener vor Schwarzmalerei. „Wir stehen momentan auf Platz zwei, das vergisst man manchmal. Wir sind im Cup weiter, das vergisst man auch manchmal. Und international hatten wir Gegner, die es besser als wir gemacht haben. Aber es gibt Vereine, die wären gern dabei und haben es nicht geschafft.“